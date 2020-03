Local Love: How You Can Help Local Businesses That Are Open or Delivering

We're all going through some weird times. Now more than ever, small businesses and local community staples need our support. Local Love is our way of shouting out those places and helping them through this national crisis. Local spots are experiencing an intense struggle that continues to worsen, yet they are doing all they can to serve their community and we want to let them know that their efforts do not go unrecognized and are appreciated more than ever. There is no shortage of love and we fully intend on spreading it! We are in this together and together we can make a difference.

Have a local business you want to shouout? Message us on Twitter or Instagram!

LOS ANGELES

Barkada Restaurant & Lounge 1253 Vine St Unit 1 323.825.9033 @barkadahollywood (Open for delivery & takeout)

Ma'am Sir 4330 W Sunset Blvd 323.741.8371 @maamsirla

The Parks Finest 1267 W. Temple St 213.481.2800 @theparksfinest

HiFi Kitchen 1667 Beverly Blvd 213.258.8417

Guerrilla Tacos 2000 E 7th St 213-375-3300 @guerrillatacos

Zinc Cafe & Market and Bar Mateo 580 Mateo St 323-825-5381@zinccafeandmarket

Counterpart Deli (vegan) 1559 Echo Park Ave 213-221-7198 @counterpartvegan



EAST LA

Holy Grounds Coffee & Tea 5371 Alhambra Blvd @holygroundscoffee

La Morenita 2620 N. Broadway Ave

The Village Mart & Deli 2200 N. Soto St @villagemart

La Monarca 12 locations in LA (Vegan options available) @lamonacabakery

Little Dom's 2128 Hillhurst Ave 323-661-0055 @littledomsla



HOLLYWOOD

Jitlada Restaurant 5233 Sunset Blvd (vegetarian options) 323-667-9809 @jitlada_la

Sqirl 720 N Virgil Ave #4 323-284-8147 @sqirlla

Pizzeria Mozza 641 N Highland Ave 323-297-0101 @pizzeriamozza



MACARTHUR PARK

Mama's Tamales 2124 W. 7th St (Vegan) @mamastamales

Sun Nong Dan 3470 W 6th St #7 (213) 365-0303



PASADENA

Roma Market Italian Deli ​​​​​​​918 N. Lake Ave @romamarket 626.797.7748

Oak Tree Inn 1315 Fair Oaks Ave

Mama's Brick Oven Pizzeria ​​​​​​​1007 Fair Oaks Ave

Charlie's Trio 5769 Huntington Dr. (Also in Alhambra) @charliestiola

Koko's Mediterranean Cafe 273 Shoppers Lane @kokosmediterraneancafe

Beer & Claw 61 S. Fair Oaks Ave @beerandclaw



HUNTINGTON BEACH

Thai Pepper ​​​​​​​18023 Beach Blvd 714.843.9818



WEST COVINA

Scoop Street Ice Cream 186 S. Glendora Ave @scoopstreet_wc



WALNUT

Native Fields ​​​​​​​18750 Amar Rd @nativefieldsla



SAN GABRIEL

Claro's Italian Deli Locations in San Gabriel, Arcadia, Tustin, La Hbra, Covina and Upland @clarositalianmarkets



WEHO

Elios Wood Fire Pizza (via Postmates) @elios.wood.fire.pizza

(via Postmates) @elios.wood.fire.pizza Belcampo Meat Co. (pickup or delivery) ​​​​​​​8053 W 3rd St 323-937-0170 @belcampomeatco

Jon & Vinny's 412 N Fairfax Ave 323-334-3369 @jonandvinnydelivery

Hugo's Restaurant 8401 Santa Monica Blvd 323-654-3993 @hugosrestaurants

Slab BBQ 8136 W 3rd St 310-855-7184 @slabbbq

Tortilla Republic 616 N Robertson Blvd 310-657-9888 @tortillarepublicweho

Tuk Tuk Thai 8875 W Pico Blvd 310-860-1872 @tuktukthaila



WEST L.A.

Father's Office​​​​​​​ 3229 Helms Ave 310-736-2224 @fathersofficeofficial

​​​​​​​The Apple Pan 10801 W Pico Blvd 310-475-3585 @applepan

Bennys Tacos & Chicken Rotisserie LA 7101 W Manchester Ave 310-670-8226 @bennystacos

Huckleberry Cafe 1014 Wilshire Blvd 310-451-2311 @huckcafe

Milo & Olive 2723 Wilshire Blvd 310-453-6776 @miloandolive

Superba Food + Bread 1900 Lincoln Blvd 310-907-5075 @lifesuperba



SOUTH L.A.

Earle's On Crenshaw (vegan options) 3864 Crenshaw Blvd 323-299-2867 @earlesoncrenshaw

Woody's Bar-B-Q 3446 W Slauson Ave 323-294-9443



ATWATER VILLAGE

Hail Mary Pizza ​​​​​​​3219 Glendale Blvd @hailmarypizza ​​​​​​​



THE VALLEY

Don Zarape Mexican Food 12042 Burbank Blvd



KOREATOWN

Falafel Corner ​​​​​​​698 S. Irolo St. 213.252.4435

Guelagetza 3014 W. Olympic Blvd

Escala Historic Chapman Plaza 3451 West 6th Street 213 387-1113 @escalaktown

Lock N Key ​​​​​​​ 239 S. Vermont Ave @lockandkeyla (Takeout window open 3p-10p)

Myung In Dumplings 3109 W Olympic Blvd B 213-381-3568 @myungindumplings



EL SEGUNDO

Jame Enoteca 241 Main St 310-648-8554



WHITTIER

California Grill ​​​​​​​6751 Painter Ave @ogcaliforniagrill



TORRANCE

El Burrito Jr ​​​​​​​21141 Hawthorne Blvd (Locations in Walteria, Redondo Beach, Lomita)



BELLFLOWER

Taco Nazo ​​​​​​​ 10326 Alondra Blvd (Locations La Puente, El Monte, La Habra, Azusa, Walnut)



ORANGE